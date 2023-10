Kjendisstudio - Topper lista

«Friends»-stjerna Matthew Perry døde lørdag, bare 54 år gammel. Skuespilleren ble funnet i boblebadet i boligen sin, og dødsårsaken skal være drukning. Det er imidlertid ikke bekreftet. Perry er kjent verden over for sin rolle som Chandler Bing i den populære serien «Friends». Han medvirket i alle ti sesongene av programmet, som rullet over skjermen fra 1994 til 2004.

TV-serien har siden slutten på 2000-tallet fortsatt å være populær blant seere, og har i nyere tid vært tilgjengelig på flere ulike streamingplattformer. I skrivende stund finner man «Friends» på HBO Max, og om man tar en titt på «Topp 20 i Norge»-lista inne på streamingsiden er det nå «Friends» som troner.

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Arbeidsulykke i KleppSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Storslalåm: Finaleomgangen i Sölden er avlystSiste nytt fra Dagbladet: Det melder TV 2.... Les mer ⮕

Bil med henger sperrer HardangerbroenSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Kjendisstudio - Kong Harald friskmeldesSiste nytt fra Dagbladet: Kong Harald (86) har den siste tida vært syk. Han ble smittet av coronaviruset, som førte til at han var sykmeldt hele forrige uke. Nå bekrefter komm... Les mer ⮕

Kjendisstudio - Med stikk på direktenSiste nytt fra Dagbladet: Kvartfinalen i «Skal vi danse» er i gang, og hittil har to deltakere, Alexandra Joner og Harlem Alexander, fått vist frem hva de har trent på denne uk... Les mer ⮕