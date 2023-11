Kjendisstudio - Helene Hima med gladnyhet

På spørsmål om de er forelsket svarer hun følgende: - «Cringer» litt av å snakke om slik, men vi har sagt «I love you» til hverandre, og det er rart om en er eksklusive uten å være forelsket Videre forteller hun om hva hun liker best med den nye flammen. - At han gir meg bekreftelse, har samme kjærlighetsspråk som meg og at han prater svensk.

