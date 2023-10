Kjendisstudio - Deler gladnyhet

I slutten av juli bekreftet langrennsløper Emil Iversen (32) at han er i et forhold med Kiwi-arving Bettina Burud (27). Nå blir paret samboere. Det bekrefter Iversen overfor TV 2. - Det blir jo spennende. Hun er kanskje litt mer spent enn meg. Det blir rått. Hun er jo med i teamet hun også og er en særdeles viktig brikke der. At hun vil flytte hit sånn at jeg kan forberede meg så godt som mulig sier mye om henne. Det er et ledd i det, forteller Iversen.

Burud er Norges yngste milliardær, men 32-åringen er tydelig på at han står på sine egne bein. Til tross for at de offentliggjorde forholdet i sommer, har paret vært sammen i to og et halvt år. Han legger heller ikke skjul på at han har begynt å tenke på å starte en egen familie. - Det er jo klart noe man tenker på når man er 32 år. De fleste vil vel ha det etter hvert.

