Kjendisstudio - Deler fødselsbilde

- Vi føder nå, bekrefter hun til Dagbladet. I 2022 giftet paret seg, først i Tønsberg rådhus også med en feiring i Thailand. Desember samme år delte ekteparet at de venter barn. Camilla og Julie har vokst en enorm følgerskare i sosiale medier, og har flere millioner fans på TikTok og Instagram.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Spydeberg-dødsfallene: Undersøkes av Spesialenheten for politisakerSiste nytt fra Dagbladet: I forrige uke skrev TV 2 at politiet sa nei t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Kjendisstudio - Thea Sofie Loch Næss singelSiste nytt fra Dagbladet: Skuespiller Thea Sofie Loch Næss (26) er singel, det skriver TV 2. Hun har tidligere vært i et forhold med snowboarder Fredrik Perry. - Jeg trives så...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Kjendisstudio - Tyler Christopher er dødSiste nytt fra Dagbladet: Skuespiller Tyler Christopher har gått bort. Han ble 50 år. Det skriver People. Ch...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Kjendisstudio - Nye detaljerSiste nytt fra Dagbladet: Natt til søndag norsk tid ble det kjent at skuespiller Matthew Perry (54) var funnet død i sitt eget hjem. Perry var best kjent for rollen som Chandle...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Australia: To døde etter buskbrannSiste nytt fra Dagbladet: To er døde og titalls hjem er ødelagt etter at voldsomme buskbranner den siste uka har herjet i Queensland øst i Australia, skriver nyhetsbyrået Reute...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕