Kjendisstudio - Dødsårsaken klar

Forrige uke kom nyheten om at skuespiller Suzanne Somers var død. Nå er den offisielle dødsårsaken klar, skriver The Beast. Somers døde tidlig på morgenen søndag 15.

oktober som følge av at brystkreften hadde spredt seg til hjernen, skriver The Blast som har innhentet dødsattesten. Hun ble 76 år gammel. - Suzanne hadde sin kjærlige ektemann Alan, sønnen Bruce og nærmeste familie rundt seg, sa agenten R. Couri Hay.

Les mer:

dagbladet »

Kjendisstudio - Richard Roundtree er dødSiste nytt fra Dagbladet: Skuespiller Richard Roundtree er død, det bekrefter hans manager Patrick McMin til Variety. Han ble 81 år gammel. Roundtree var mest kjent for roll... Les mer ⮕

Kjendisstudio - Adelina Ibishi i sorgSiste nytt fra Dagbladet: I et innlegg på Instagram deler programleder Adelina Ibishi (31) den triste nyheten om at hennes far har gått bort. «Sorgen er bunnløs, men jeg føler... Les mer ⮕

Kjendisstudio - Kongen er sykmeldt ut ukaSiste nytt fra Dagbladet: Tidligere denne uka kom nyheten om at kong Harald hadde blitt smittet av corona. I en pressemelding opplyser nå Slottet at han er i god bedring, men... Les mer ⮕

Kjendisstudio - Derfor forsvant hunSiste nytt fra Dagbladet: Meg Ryan (61) var i en årrekke Hollywoods yndling og hadde hovedrollen i flere folkekjære filmer. Hun var blant annet å se i «Sleepless in Seattle», «... Les mer ⮕

Kjendisstudio - - Hjertet mitt blørSiste nytt fra Dagbladet: Modell og TV-profil Kathrine Sørland (40) delte onsdag kveld et innlegg på sin Instagram, hvor hun opplyste følgerne sine om at katten deres Bolla had... Les mer ⮕

Ryktene svirret rundt modelldødsfall: Dødsårsaken klarModellen ble funnet død, bare 32 år gammel. Les mer ⮕