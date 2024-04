Kjendisparet bekrefter fødselen av deres første barn

Selv om en rekke medier allerede i mars meldt at kjendisparet er blitt foreldre, fordi de var observert på trilletur, har Waterhouse (32) og Pattinson (37) forholdt seg tause. Frem til nå. «Velkommen til verden, engel», skriver Waterhouse på Instagram fredag morgen norsk tid – etterfulgt av et rødt hjerte. Hun holder sitt nyfødte barn i armene. Artisten har 4,1 millioner følgere på Instagram , og gratulasjonene strømmer på. Hun røper ikke når babyen kom til verden, kjønnet eller navn.

Waterhouse og Pattinson, begge briter, har vært kjærester i fem år. Barnet er det første for begge. Ganske nøyaktig én måned etter at Waterhouse i november i fjor bekreftet fra konsertscenen at hun hadde baby i magen, kom nyheten om at hun og filmstjernekjæresten hadde forlovet seg. Ekteskapet blir det første for både Waterhouse og Pattinson – sistnevnte kjent fra filmer som «Twilight», «Tennet», The Lighthouse» og «Remember Me

Kjendis Fødsel Barn Instagram Gratulasjoner

