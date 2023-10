Kjendisene strømmer til Halloween-fest: Se de elleville kostymene

Jesper Horsinek Tips meg MICHAELS / OSLO (Nettavisen): Torsdag kveld er duket for den årlige halloween-festen til Alexandra Joner (33).

Joner har arrangert kjendisfesten i en årrekke, og det er ingen tvil om at både vertinnen og gjestene pleier å imponere stort med kostymer.I år har Joner derimot fått litt ekstra festhjelp av manager David Eriksen (56), og det er høye forventninger knyttet til den årlige festsuksessen.

I en hvit Limousin ankom vertinnen, Joner, til kjendisfesten i stil og i et imponerende kostyme. Hun er svært stolt over at hun ikke har brukt like mye penger i år: – Jeg skulle egentlig kjøpe et veldig dyrt kostyme, men så kom jeg til fornuften og droppet det. Jeg har bare brukt 5000 kroner på dette, det er jo ikke så ille. Det kunne vært så mye verre, sier en entusiastisk Joner til Nettavisen. headtopics.com

Sexolog Iselin Guttormsen valgte gjenbruk for årets kostymefest, hun dukket nemlig opp som en karakter fra humorshowet sitt, «One night stand»: – Jeg er en klitoris. Hvis dere ikke skjønner hva en klitoris er så må man Google det, sier Guttormsen.

Kjæresteparet David Eriksen og Louise Angelica Riise dukket opp i et slags parkostyme, og Eriksen forteller at han ble inspirert av TV-serien «The Fall of the House of Usher»

