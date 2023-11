Kjøp Mac til 107 490 kroner – lad musa med “Lightning”

Det betyr at Magic Keyboard, Magic Trackpad og Magic Mouse (det følger med en “USB-C-til-Lightning-kabel”) fremdeles må lades med den gamle Lightning-kabelen selv om absolutt alt annet er USB C. Det er passe irriterende å måtte ha den ene kabelen som skiller seg fra alle de andre (og for all del ikke mist adapteren), og ikke minst er det ekstra plagsomt at man ikke kan bruke Magic Mouse når den lader: du må legge den opp-ned som i alle år.

Du må lade musa opp-ned med Lightning, men pussekluten er i det minste kompatibel med de nyeste produktene.

