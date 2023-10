Kiwi tar oppgjør med Remas kjøttdeiger: – Kun en økonomisk grunn

Kiwi beregner merkostnader på godt over 300 millioner kroner etter å ha kuttet salt og vann fra alle kjøttdeiger. De mener Rema 1000 bør gjøre det samme – for folkehelsen.

– Vårt mål er å redusere saltforbruket i Norge, og deiger har vært en stor kilde til saltforbruk. Dette er et veldig enkelt grep for å bidra til en bedre folkehelse, sier Bjørkøy. Rema 1000 selger kjøttdeig med seks prosent salt og vann. Kjøttforskriften sier at deiger kan tilsettes maks fem prosent vann og én prosent salt.

Kiwi beregner at ekstrakostnaden av å legge inn kjøtt for å erstatte saltlaken har beløpt seg til 344 millioner kroner.– Tror du at kjøttdeiger med salt og vann nå finnes først og fremst av økonomiske hensyn?– Har dere prøvd å ta seks prosent mer betalt for egen kjøttdeig?– Synes du at dere ikke har fått godt nok betalt for investeringen? headtopics.com

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, påpeker at vi spiser mye kjøttdeig her til lands.Mina Gerhardsen mener det er positivt at mataktører konkurrerer på helse.Hun mener det er bra at aktørene i matbransjen har begynt å utfordre hverandre på helse.E24 har spurt Rema 1000 om hvorfor de fortsatt selger kjøttdeig med salt og vann når konkurrenten har droppet det av folkehelsehensyn.

«For mye salt fører til økt blodtrykk og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse. Vi spiser nesten dobbelt så mye salt som anbefalt», het det i avtaleteksten.

Flere stoler ikke på Black Friday-tilbud(E24) Hver tredje nordmann vil trolig handle under Black Friday. Flere enn i fjor svarer at de ikke stoler på tilbudene. Les mer ⮕

Liverpool-helt fikk sparken i Saudi-ArabiaLiverpools tidligere storscorer Robbie Fowler (48) varte i kun åtte kamper som hovedtrener i saudiarabiske Al-Qadsiah. Les mer ⮕

Oljebransjen betalte 82 prosent av all selskapsskatt i fjorEr næringslivsjournalist i E24. Dekker handelsbransjen, spesielt dagligvare. Skriver også om boligmarkedet og økonomisk politikk, blant annet. Les mer ⮕

Fallende tillit: 6 av 10 stoler ikke på Black Friday-tilbudEr næringslivsjournalist i E24. Dekker handelsbransjen, spesielt dagligvare. Skriver også om boligmarkedet og økonomisk politikk, blant annet. Les mer ⮕

XXL tapte 189 millioner i tredje kvartalEr næringslivsjournalist i E24. Dekker handelsbransjen, spesielt dagligvare. Skriver også om boligmarkedet og økonomisk politikk, blant annet. Les mer ⮕

Klimautvalg: Ber regjeringen lage en plan for nedfasing av olje(E24) Utvalg mener Norge må lage en plan for oljens sluttfase, så raskt som mulig. Det trengs ikke, for produksjonen faller av seg selv, sier klimaministeren. Les mer ⮕