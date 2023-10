Kinesiske medier: Kinas eksstatsminister Li Keqiang er død

Li ble en gang ansett som en favoritt til å bli kommunistpartiets leder og Kinas president, men han ble skjøvet stadig mer ut på sidelinjen av president Xi Jinping de seneste årene. I oktober i fjor ble han fjernet fra toppledelsen i det kinesiske kommunistpartiet.

Han huskes blant annet for å i 2020 ha sagt at mer enn 600 millioner kinesere tjente mindre yen enn en sum tilsvarende rundt 1600 norske kroner. Utsagnet førte til en bredere debatt om fattigdom og ulikhet i Kina, skriver Reuters.

