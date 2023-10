Kinesiske medier: Kinas eksstatsminister Li Keqiang er død

Kinas forrige statsminister Li Keqiang er død 68 år gammel, melder statlige kinesiske medier ifølge Reuters.41 minutter siden - 23:41En person er fraktet til sykehus etter en bilulykke i en tunell i Stavanger, det skriver politiet i Sør-Vest på X.- Tunellen vil bli stengt en god stund fremover for åstedsundersøkelser. Både kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, skriver politiet.

CNN melder om stor politiaktivitet utenfor et av husene som knyttes til den mistenkte etter masseskytingen i Maine i USA. Reporteren til kanalen har blitt bedt om å skru av lysene og rapporterer i mørket utenfor. Der hører journalistene på stedet hva politiet roper inn mot huset.

- Vi kommer ikke til å dra. Du må komme ut nå. Du er arrestert. Vær så snill å komme ut av huset nå uten noe i hendene, skal politiet ha sagt gjennom en megafon rapporterer New York Times.Ifølge CNN er oppdaget etterforskerne noe inne i eller i nærheten av huset. Noe da som utløste aktiviteten som nå er utenfor huset. headtopics.com

Maine Department of public safety sier til CNN at det politiet roper inn mot huset er kunngjøringer som standard i forbindelse med ransakingsordrer.Oppdatering: Klokka 22.40 skriver politiet at en hundeekvipasje har funnet kvinnen i god behold.

45 frivillige redningsmannskaper, redningshelikopter og politiressurser ble torsdag kveld satt inn i søket etter en kvinne i slutten av 20-åra som hadde gått seg vill i Sveio kommune i Vestland fylke, meldte politiet på X/Twitter. headtopics.com

- Vi har innsnevret søket, sånn at jeg tror vi får resultat ganske snart, sa operasjonsleder i politiet, Jøran Solheim, til Dagbladet klokka 22.35.Kripos: - Svenske kriminelle nettverk i nesten hele landetKriminelle nettverk i Sverige har aktivitet i elleve av tolv norske politidistrikter, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

