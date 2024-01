Kinas betydning for Russland og konsekvensene av et forsterket strategisk partnerskap mellom Kina og Russland blir ofte oversett. Før Ukraina-krigen var det få som fremhevet Kinas støtte til Russland. Mange trodde Kina ville distansere seg fra Russland etter invasjonen av Ukraina. På samme måte er det nå mange som overser Kinas rolle i å understøtte Russlands krigføring. Få vektlegger Kinas betydning for å gjenreise Russland militært når krigen før eller senere tar slutt.





