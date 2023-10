Kina på kollisjonskurs i Sør-Kina-havet: Kan tvinge USA på banen

I helgen utspant det seg et høydramatisk sammenstøt mellom kinesiske og filippinske skipsfartøy i Sør-Kinahavet.

Og det er ikke uten kontroverser. Hele fire land hevder å ha råderett over Second Thomas Shoal. Og misnøyen med Filippinenes tilstedeværelse der er stor hos Kina. Det må også legges til at atollen ligger i Filippinenes , noe som sikrer landet eksklusive rettigheter til å utforske og bruke ressursene i sonen. I 2016 avklarte også en voldgiftsdomstol at Second Thomas Shoal er en del av Filippinenes kontinentalsokkel.

Det hele endte til slutt med at skipene seilte hvert til sitt, men sammenstøtet gir et bilde på hvor steile frontene er i Sør-Kina-havet. – Det som gjør situasjonen særlig kritisk er at USA har gjort det klart at de vil forsvare Filippinene om de kommer i konflikt med Kina I Sør-Kina-havet. Det er nytt under Biden. USA har tradisjonelt ikke tatt stilling til andre lands konflikter om suverenitet over øyer i havet, sier Prio-forskeren. headtopics.com

– Kan føre til en amerikansk-kinesisk konfrontasjonPrio-forskeren sier at det kan se ut til at Kina nå tester grensen for hva de kan foreta seg uten en skarp reaksjon fra USA. Kina-analytiker Bill Bishop sier til den danske avisen Berlingske at den filippinske basen har forfalt, og at skipet kan synke allerede innen året er omme.

Les også Nato-rådgiver advarer Norge mot Kina-avhengighet – Sentrum for opprustning i verden Tønnesson legger til at alle øyene i Sør-Kina-havet er besatt av ulike land, men ikke Kina – som ikke viste interesse for dem før slutten av 80-tallet. Han forklarer at Kina i nyere tid derfor har bygget opp syv svære kunstige øyer på skjær og banker. headtopics.com

USA raser mot kinesisk jagerflymanøverDet amerikanske forsvaret er ikke nådige i sin kritikk etter at et kinesisk jagerfly fløy farlig nær et av deres bombefly over Sør-Kina-havet. - At de kommer hit for å vise muskler er grunnen til slike risikoer, svarer Kina. Les mer ⮕

Krigens pris: – Barna mine skrikerSØR-ISRAEL (VG) Israelske soldater håper på en bakkeinvasjon, samtidig som innbyggerne på Gaza holder pusten. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenRøyk stiger opp fra et rakettnedslag i nærheten av Khan Younis-leiren sør på Gazastripen. Les mer ⮕

Teknologigigant oppjusterer salgsprognosene – ser muligheter i Kina til tross for turbulensTeknologigigant oppjusterer salgsprognosene – ser muligheter i Kina til tross for turbulens Les mer ⮕

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕