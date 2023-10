Kim Friele-kunstverk utsatt for hærverk

Friele (1935-2021) var en forfatter og aktivist i den norske homobevegelsen. Hun er ansett som den viktigste forkjemperen for rettighetene til lesbiske og homofile i Norge.

Det nye byrådet i Bergen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, presenteres mandag fra klokken 11 i Bergen rådhus. De tre partiene presenterte nylig en samarbeidsavtale med tre andre partier, Bergenslisten, Industri- og Næringspartiet og Pensjonistpartiene. Disse seks partiene, som har flertall i bystyret, er enige om å danne et styringsdyktig flertall og om å utrede et nytt tunnelalternativ for bybane til Åsane.

Avtalen innebærer leveranser av mellom 10 og 15 terawattimer (TWh) gass i året fra nå og fram til 2028. Kontrakten prises til markedsvilkår, og gassen skal leveres til THE (Trading Hub Europe), som er Tysklands virtuelle handelssted for gass.

Påkjørselen fant sted like utenfor kebabrestauranten Tasty i Kongens Gate sentralt i Steinkjer, natt til 1. påskedag i år. Tiltalte erkjente delvis straffskyld for punkt én. Ikke straffskyld for punkt to. Punkt tre og fire erkjenner han i retten straffskyld for.Fem bygningsarbeidere mistet livet da de mandag falt fra et stillas på en byggeplass i Hamburg.

– De organiserte kriminelle søker gjerningspersoner som er yngre og yngre. Det er en stor bekymring for Sverige, sier Erik Nord, leder for etterforskningsenheten i politiregion Väst. Oppdrettsselskapet Mowi skriver at det ikke er mistanke om at hendelsen kan knyttes til smittsom sykdom, og at bildene av den døde fisken viser skader som er typiske for trengsel.

