Kilde om Braathen-sjokket: – Man blir målløs

Lucas Braathen (23) legger opp som alpinist på grunn av konflikten med Norges Skiforbund om egne bilderettigheter.Kilde og Solevåg påpeker viktigheten av at Braathen har det bra og trives med det han gjør, men synes situasjonen er sjokkerende og trist.Vis mer

– Man blir litt målløs. Vi fikk vite det i går kveld som en head’s up. For hele gruppen er det sjokkerende. Vi kjenner først og fremst på at en av lagkameratene våre har kjent på det over tid. For oss handler det om at han skal ha det bra, at helsa hans er viktigst. Vi som lag må se tilbake på de gode tider vi har hatt sammen, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Kilde snakker med VG rett etter at pressekonferansen med Braathen er over. Der fortalte en sterkt preget 23-åring at hanDet med bakgrunn i konflikten med Norges Skiforbund. Der har Aamodt Kilde stått side om side ved Braathen i kampen om egne bilderettigheter. headtopics.com

Norske alpinstjerner og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale. Den har pågått i tre år, men har tiltatt i styrke det siste halvåret. Utøverne mener de i større grad har rett til å inngå egne avtaler, ikke bare følge forbundets sponsorer.

Utøvernes advokat mener det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå. Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) har gitt sin støtte til utøverne, som opplever at det ikke har ført til noe.Alpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter. headtopics.com

Les mer:

vgnett »

Opplysninger til VG: Braathen kaller inn til egen pressekonferanseLucas Braathen holder egen pressekonferanse i Sölden, for å snakke om konflikten med skiforbundet. Les mer ⮕

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lagLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Varsler bot mot Lucas BraathenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Samtidig varsler skiforbundet en bot. Les mer ⮕

Hevder alpinist Lucas Braathen er med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕