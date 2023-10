Kia EV9 Launch Edition: Her er de første bilene i Norge

Den vakte stor oppsikt første gang den ble vist fram som konseptbil. Da trodde også mange at det mest av alt var et konsept, og at produksjonsklar bil ville se ganske annerledes ut.

Men nei: Kia mente alvor og når de nå lanserer sin nye EV9, er det en bil som virkelig vil skille seg ut på veiene. De aller første eksemplarene har akkurat rullet inn på norsk jord. De står nå på Drammen havn, der de ble tatt imot av blant andre Kias norske kommunikasjonssjef Christian Lagaard.– Dette har vi gledet oss til! EV9 er en bil som vi tror vil endre manges syn på Kia. En stor og luksuriøs elbil, med et unikt design.

Første båtlast til Norge inneholder 50 eksemplarer av EV9, en blanding av demobiler og de første kundebilene. Med lengde på over fem meter, er EV9 Kias største personbil hittil. Bagasjeromsvolumet i biler med to seterader er på 828 liter når setene er slått opp, mens biler med tre seterader har et bagasjerom på opptil 333 liter når setene er slått opp. I tillegg er det frunk foran.– Vi tror rundt 30-40 prosent vil velge den som seksseter, da kan man også snu to av baksetene og dermed sitte mot hverandre, forteller Lagaard. headtopics.com

Prisen på bilen ble klar i september. Lanseringsutgaven GT-Line med AWD starter på 899.900 kroner, da som sjuseter. Med seks separate seter er prisen 919.900 kroner. Rekkevidden ligger etter det Broom erfarer på i overkant av 500 kilometer. Bilen har en motor foran og en bak. Begge på 192 hk noe som gir 384 hestekrefter samlet. 0-100 går unna på 5,3 sekunder og maks dreiemoment er 700 Nm.Utstyrsnivået er svært høyt, i tillegg er tre års serviceavtale inkludert.

