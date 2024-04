KFUM scorer en fantastisk mål mot HamKam

Sjansene har vært så store at spillerne må tro på høyere makter enn Jesus for å score, meldte TV 2-ekspert Yaw Amankwah da KFUM presset på med alt i 2. omgang. Oslo-utgaven av Kristelig Forening for Unge Menn gjorde det meste riktig. I 2. omgang ble HamKam trykket nesten i Østblokka på Intility. Scoringen manglet. HamKam-keeper Marcus Sandberg hadde reddet alt. Men til slutt skrudde Petter Nosa Dahl inn en kjempescoring for KFUM. Ballen satt rett i krysset bak en sjanseløs Sandberg.

Jubelen blant 4018 tilskuere – minus HamKam-supporterne – var enorm. – Det var jævlig deilig å få det målet. Fy faen altså, meldte hjemmehelten spontant på TV 2. Kanskje ikke helt perfekt KFUM-språk, men en perfekt scoring. – Jeg tror det er det fineste målet jeg har scoret noensinne. I hvert fall i profesjonell fotball, sier han til V

