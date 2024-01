KFUM Oslo sin sportssjef overlesset med henvendelser etter opprykket til Eliteserien

Sportssjef Daniel Fredheim Holm har blitt overlesset med henvendelser siden opprykket til Eliteserien, men sier at KFUM Oslo ikke endrer strategi når det kommer til å bygge lag. Kåffa-trener Johannes Moesgaard sier at det nå er sportssjef-tid, og at han er veldig trygg på at klubben er i gode hender hos Daniel Fredheim Holm. Sportssjefen kan bekrefte at det i aller høyeste grad har vært sportssjef-tid siden opprykket til Eliteserien ble sikret.

– Det har vært mange meldinger og mye telefoner den siste halvannen måneden. Så det er en helt annen hverdag for oss nå, men det er bra. Selv om vi har god oversikt, trenger vi også å få innspill for å finne ut av ting. Det kan være «caser» som dukker opp som vi ikke har tenkt på, fordi vi har ansett at det ikke var mulig å løse. Men så har vi fått beskjed om at det kanskje ikke er umulig likevel, og da må sportssjefen på jobb, forteller Fredheim Holm og le





Dagsavisen » / 🏆 25. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

KFUM-spillerne om nedrykket: – Leit for Oslo og norsk fotballNeste år er kompisgjengen fra Ekeberg den eneste Oslo-klubben i eliteserien, men spillerne skulle ønske det ikke var slik.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Oslo-klubbene får et aktivt overgangsvindu: - Ingen stjernenavn fra Eliteserien kommer innVålerenga, KFUM og Lyn har kjempet i hver sin divisjon denne høsten. Nå er klubbene nærmere hverandre enn på lenge, noe som kan krydre vinterens overgangsvindu i Oslo.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Slik spilles Eliteserien 2024Medaljelagene møtes allerede i første runde.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Se direkte kl.12.36: Slik spilles Eliteserien 2024Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Her er Fair play-vinnerne i fotballsesongen 2023 – RBK versting i EliteserienLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Alle i Vålerenga-styret stiller plassene til disposisjon etter nedrykket fra EliteserienLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »