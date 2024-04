Kevin Winness Simensen vitner mot tiltalt politimann i Borgarting lagmannsrett

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Fornærmede Kevin Winness Simensen (27) sier han ikke oppfattet at det var politiet som angrep ham. John Christian Elden ville vite hvorfor han hadde med seg våpen på byen. DAGENE ETTER: Kevin Winness Simensen (27) hadde synlige skader etter møtet med den tiltalte politimannen høsten 2022. Foto: PrivatOnsdag formiddag sitter Kevin Winness Simensen (27) igjen i vitneboksen og forklarer seg i saken mot den tiltalte politimannen fra Kongsberg-politiet.

Nå skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om politimannens voldsbruk var lovlig, eller ikke. To timer etter hendelsen viste en blodprøve at Simensen hadde en promille på 1,8. Det ble ikke påvist noen narkotiske stoffer i blodet hans. OVERVÅKNINGSVIDEO: Videoen fra hendelsen viser at politimannen slår Simensen med knyttet neve 16 ganger. Foto: Privat Han innleder forklaringen sin med å si at det er vanskelig å huske detaljer fra hendelsesforløpe

