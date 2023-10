Kevin Lauren om tida i fengsel

Artist Kevin Lauren (35) har vært et godt kjent ansikt de siste åra, og ikke minst enkelt gjenkjennbar med de lyse rastaflettene. Denne høsten har han også vært å se på TV-skjermen to ganger i uka i beste sendetid, gjennom sin deltakelse i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».. For to år siden var situasjonen en litt annen.

Jeg var for det meste inne på cella og så på TV, men det ble jævlig kjedelig i lengden.. På ettermiddagen kunne han ta turen ut til luftegården, før det ble middag og litt mer TV-titting.. - Det er egentlig bare stuking hele tida. Man gjør ingenting, det handler bare om å få dagene til å gå.. - Jeg sonet heldigvis med en god venn av meg fra Sandnes-gjengen så det var veldig greit. Da hadde jeg beskyttelse om noe dumt skulle skje.

