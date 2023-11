Kellys kunstkort

«Det masseproduserte og rimelige postkortet var en billig mulighet for en fattig kunstner, og det som begynte som lekne eksperimenter med et nytt underlag, vokste til en betydelig kunstnerisk praksis som varte i mer enn tre tiår», skriver kunsthistorikeren Tricia Y. Paik i «Ellsworth Kelly» (2015).

I 1950-årene begynte nemlig Kelly å bruke postkort fra så vel hjemlige som fjerne trakter som medium: Ved å feste andre former – hentet fra fra alskens trykksaker – på kortmotivene skapte han kollasjer preget av visuelt overskudd, sans for humor og lek med forholdet mellom det synlige og det skjulte og mellom det figurative og det abstrakte. Enkelte av dem postla han.

I metropolen kunstneren slo seg opp i, er Frihetsstatuen delt i to av en hvit søyleform. Coenties Slip, Manhattan-området han arbeidet i, er delvis dekket av frukter, Brooklyn Bridge er blokkert av en stor hvitt lapp som ser avrevet ut.på kortene til den nonfigurative, geometriske kunsten Kelly er berømt for, er kort. Galleriet kaller imidlertid de sjarmerende kollasjene «private studier» – som sjelden er blitt vist offentlig. At de tåler publikum, er sikkert.

Konkurransen lagene imellom er iøynefallende: Noen ganger beholder kortmotivet overtaket; som oftest dominerer det Kelly har plassert på det. Mange kollasjer er nærliggende å betrakte som idé-utprøvinger og formøvelser som skuer bakover i modernismens historie. Andre peker mot «lavere» billedkategorier: fotografier av lettkledde kroppsdeler, for eksempel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Lange køer og mange uhell etter snøfall i Sør-Norge: Røde Kors rykker ut til bilkø i TelemarkSnøfall, sommerdekk, og lastebiler uten kjetting har skapt store problemer i trafikken gjennom hele mandagen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

BTNO: – No kan vi få fotoskatten frå Ytre Arna fram i lysetEldsjelene i Ytre Arna har skapt ein digital møteplass inne i museet.

Kilde: btno | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Spansk sensasjon på MunchGalskapen vil ingen ende ta i Goyas kunst. Men muligheten til å oppleve Goyas imponerende livsverk bør få folk til å strømme til Munchmuseet og utstillingen «Goya og Munch – Moderne profetier».

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Penis-sabotasje på helleristing: Ekspertane grublar for å få det bort6000 år etter kulturminnet vart skapt må forskarar finne ut korleis få vekk ein penis frå ein hohjort.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Skjeletter i hagen og røykmaskiner: Her feirer de halloween som i USA.Med 1600 poser godteri, røykmaskiner og skumle figurer har Amalie von Ahnen og Mats Bache Flymo fra Nordstrand skapt halloween-stemning man knapt finner maken til i Norge.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

BTNO: Flere kilometer med kø på E18 ved Ørje – hjelpemannskaper frammeNær svenskegrensa ved Ørje i Østfold har det mandag vært store problemer i mange timer på E18. En lang rekke vogntog med sommerdekk har skapt problemene.

Kilde: btno | Les mer ⮕