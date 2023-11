Keepertalent tilbake i Rosenborg: – Større enn å gå til Real Madrid

Sandberg slutter seg til keeperteamet til RBK, der Sander Tangvik blir hans utfordrer neste sesong. Veteranen André Hansen gir seg i klubben etter inneværende sesong. Det gikk et støkk gjennom mange norske håndballfans da Kolstads Gøran Johannessen gikk av banen mot Drammen i store smerter.– Det går ganske så fint. Overraskende bra. Undersøkelsene har vært ganske utelukkende positive.

Ansatte på pleiehjemmet The Willows i Knutsford sjekket tilstanden hans og så ingen synlige skader, men oppdaget senere en hevelse i ryggen. En røntgenundersøkelse påviste ribbeinsbrudd og at det var sannsynlig at han ville utvikle lungebetennelse.

I Tyskland blir bøtelegging brukt for å løse kriiminalsaker uten å gå til rettssak hvis den mistenke ikke bestrider boten. Svensk politi har den siste tiden hatt forbud mot større typer bagasje på tribunene i idretten. Totalforbudet som nå innføres gjelder alle typer vesker, også håndvesker.

Søndagens storkamp i fransk fotball måtte utsettes etter at Grosso ble truffet av glasskår og måtte ha legehjelp. Også assistenten hans Raffaele Longo ble skadd. TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen synes det norske laget har tatt steg siden fiaskomesterskapet i sommer.

I lys av at stjernetrioen Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten manglet, var resultatet enda mer imponerende. Nye lederskikkelser tok ansvar.

