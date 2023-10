Keepertabbe og straffebom – Vålerenga-krisen forverret mot RBK

Ole Sæter banker til fra cirka 30 meter. Skuddet er svakt, men daværende VIF-keeper Kjetil Haug fomler ballen i mål. RBK vinner 4–0.Ole Sæter banker til fra cirka 30 meter. Skuddet er svakt, men VIF-keeper Jacob Storevik fomler ballen i mål.

Borteseksjonen eksploderte. RBK tok et langt steg vekk fra nedrykkskampen. Vålerenga må innse, to dager før Halloween, at nedrykkspøkelset truer mer enn noen gang. Om Ulf Lundell ble spilt i garderoben etter dette vites ikke, men et vidåpent Vålerenga-forsvar sørget for drømmestart for gjestene fra Trondheim.

Canadieren satte ballen enkelt i mål, feiret vel lenge foran hjemmefansen og fikk gult kort i belønning. Dommer Tore Hansen dømte straffe ett minutt ut i den andre omgangen. Straffen var ikke soleklar. «Synder» Ole Selnæs var i harnisk over at det ble dømt.Foto: Beate Oma Dahle / NTB headtopics.com

