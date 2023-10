Katten var den eneste som overlevde Putins nattangrep

Publisert av Maria Avdeeva på X/Twitter. Katten heter Banja. Eierne Danylo (23) og Diana (20) mistet livet i missilangrepet.De gjør det de kan for å redde katten Banja.

De lykkes. Det er et lite lysglimt i en tragisk historie. En historie som viser hvorfor ukrainere nå er mer nervøse enn på lenge.Ukrainere frykter nye, kraftige missilangrep fra Russland.Søndag 15. oktober la Danylo (23) og Diana (20) seg til å sove i leiligheten sin i Zaporizjzja. Ekteparet forlovet seg i et bomberom i fjor. De giftet seg etter kort tid. Innen daggry mandag morgen, var de begge døde. Drept av et russisk missil som traff leiligheten deres.

Byen ligger fem mil fra fronten i sørøst-Ukraina. Her angriper Russland jevnlig med missiler. Men lenger vest i landet har det vært stille. Det bekymrer vel så mye. For hva om Russland kan ha tatt lærdom av blodbadet i Midtøsten? Da kan resultatet bli grusomt.

