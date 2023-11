Kaspian (8) fanga svær hummar

– Der var det ein hummar. Eg gjekk heim for å hente støvlar. Eg tok han i halen for å sjå om han var i live, og det var han, fortel fjerdeklassingen som bur på Atløy i Askvoll kommune. Guten fekk dratt hummaren opp av elva og bar den heim. Hummaren veg 4,6 kilo og er 48 centimeter lang i kroppen. Total lengde er 78 centimeter. Så stor hummar har han aldri før sett.– «Kva i svarte», trur eg ho sa.Oppspilte og gira

Pappa Kent Rune Mjåseth seier han var ganske i sjokk etter at sonen hadde fanga hummar i ferskvasselva – om lag 200 meter opp frå sjøen. – Mora var bra sjokkert, og eg kom rett etterpå. Dei var ganske så oppspilte og gira. Eg trur ikkje Kaspian sjølv forstår kor unikt det var.– Eg trur det er 10 år sidan eg såg ein så stor hummar. Det er ganske heftig. Men han ser litt gamal og sliten ut. Ein hannhummar kan bli 40 år, og denne må i alle fall vere halvparten av det.

Lever på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller under steiner ved 5 til 40 meters dyp. Utbredt langs kysten fra svenskegrensa til Trøndelag og sporadisk i NordlandDen har sjelden større totallengde enn 38 cm.Havforskar Sigurd Heiberg Espeland ved Havforskingsinstituttet seier det er uvanleg at hummar hamna så langt oppe i elva. Også storleiken er sjeldan.– I mange elvar nær sjøen går det saltvatn oppover på botn av elva.

