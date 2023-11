Karpe-Magdi ut mot politisk redaktør i VG

Nettavisen har kontaktet Skartveit om Instagram-posten uten å få svar. Silje Larsen Borgan, som representerer Karpe, skriver til Nettavisen at Ytreeide Abdelmaguid ikke har noen ytterligere kommentarer å komme med.

– Jeg som meningsbærer må forsøke å analysere og forklare fra begge sider. Jeg opplever ikke at jeg har tatt noen sterk side noen vei. Han sier at VG skiller mellom nyhetsjournalistikk og kommentarjournalistikk, og at han mener VG i sin nyhetsrapportering har utøvd god kildekritikk. Når det gjelder Skartveits kommentarer, sier Steiro at Skartveit har forsøkt å gi sine perspektiver på en svært komplisert situasjon.

Han legger også til at han har lest gjennom alle offentlig tilgjengelige kommentarer Hanne Skartveit har skrevet om Israel de siste 17 årene, og venter på svar fra Nasjonalbiblioteket for å få innsyn i tekstene som ikke er tilgjengelige på nett.

«Jeg vet ikke om dere forstår alvoret, VG. Deres politiske redaktør har valgt side, og har ikke skrevet én eneste kommentar som viser noe annet.»

