Karl Ove Knausgård: «Nattskolen» Pakt med djevelen

BOK: Karl Ove Knausgård graver seg stadig dypere ned i mørket i romansyklusen «Morgenstjernen», til tross for det strålende himmelfenomenet som lyser opp alt. At det er tett forbundet med død og djevelskap er soleklart fra tittelbindet i serien (2020) og videre gjennom «Ulvene fra evighetens skog» (2021) og «Det tredje riket» (2022)..

Han ser opp og i samme øyeblikk får han øye på en varebil med grønne bokstaver på hvitt: Marlowe Removals. Deretter leser han at Marlowe ble drept i Deptford, bydelen som Kristian nettopp var flyttet til: «Noen pekte, men jeg så ikke.» Here we go …. Godhetens pris. Det skal dukke opp flere diabolske figurer i Kristians London-liv.

Karl Ove Knausgård: «Nattskolen» Pakt med djevelenKarl Ove Knausgård er tilbake: Djevelsk mørk og til tider vilt morsom.