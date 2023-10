Karl Ove Knausgård: – Et mareritt å skrive

SEKS BØKER: Nå kommer «Nattskolen» – bind fire i en serie som Karl Ove Knausgård i dette intervjuet forteller blir på minst seks bøker.«Det er bare å begynne å grue seg.

– Sånn var det ikke da jeg var yngre, da opptok romanene hele meg og all min tid. Men nå er det veldig atskilt, det føles veldig bra, forteller Knausgård.og deres til sammen 7 barn. Nå treffer vi ham i lokalene på forlaget Oktober – der han sitter og signerer bøker når vi kommer.

– Jeg tror folk blir lei, at det blir for mye. Det er en helt uutholdelig tanke for meg at jeg skal bli spydd ut overalt, sier Knausgård. – Han er ekstremt usympatisk og har ikke et snev av empati, en klassisk narsissist. Jeg nevner vel ikke ordet ond i boken, men det handler om ondskap. Hva ondskap er, hva det onde i oss er, sier Knausgård. headtopics.com

– Og det er det som skjer i denne boken. Kristian Hadeland får det akkurat som han vil, han oppnår det han vil, helt til det går dårlig, ja helt til helvete.– Men de som har kontrollest sier: Han finnes, sånne personer finnes.FEM DAGER I UKA: Karl Ove Knausgård skriver fem timer om dagen fem dager i uken. Resten av tiden går med til barna, henting og alt det som hører til.– Det var noe veldig merkelig som skjedde da «Min kamp» kom ut.

ANMELDELSER: Han hevder han ikke leser dem, men liker heller ikke når det ikke skjer noe: – Det verste som kan skje, er at det ikke skjer noe, at det er stille. Om det går dårlig er ikke så farlig.Morgenstjernen stiger ikke opp på himmelen i denne boken – og slik forklarer Knausgård dette fraværet:seks. Det blir mange bøker, dessverre. headtopics.com

