Kapital: Tonje Brenna er Norges mektigste kvinne

– Kapital gratulerer arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (36) som Norges mektigste kvinne, sier redaktør Vibeke Holth. Kapital-redaksjonen begrunner rangeringen av 36-åringen fra Jessheim som landets mektigste kvinne, slik:

Ubestridt kronprinsesse– Som arbeids- og inkluderingsminister har Brenna det øverste politiske ansvaret for at vi har et velfungerende arbeidsmarked i Norge. Hun er dessuten politisk ansvarlig for Nav, øverste leder for Arbeidstilsynet, Arbeidsretten, Trygderetten, Riksmegleren, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Statens pensjonskasse, påpeker Holth.

Hun peker også på at som nestleder i Ap og partiets nå ubestridte kronprinsesse, har Brenna betydelig innflytelse over Arbeiderpartiets politikk. – Og med sin hånd over arbeidsmarkedet er hun i en genuin posisjon til å tekkes det mektige LO-systemet, som jobber iherdig med å få gjennomslag for kjernesakene sine på arbeidsfeltet, sier redaktør Holth.

Flere navn utUtenriksminister Anniken Huitfeldt, som Kapital opprinnelig hadde rangert som Norges mektigste kvinne, faller helt ut av maktlisten etter at hun mistet vervet som utenriksminister. Det samme gjør tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og tidligere arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, som i fjor ble rangert som Norges sjuende mektigste kvinne.

Kapitals liste over Norges mektigste kvinner preges ellers av mange nye navn, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og digitaliseringsminister Karianne Tung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Tonje Brenna er Norges mektigste kvinne, ifølge KapitalFor 17. år på rad har businessbladet Kapital kåret Norges 100 mektigste kvinner. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (36) topper årets liste.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Tonje Brenna (36) er kåret til Norges mektigste kvinne.Aldri før har det vært så store utskiftninger på Kapitals maktliste.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DN_NO: – Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakereNorges Bank øker kronesalget: – Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakere

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

E24: Norges Bank øker kronesalget til 1,4 milliarder per dag i novemberJournalist

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DN_NO: Norges Bank øker kronesalget til 1,4 milliarder kroner per dag i novemberNorges Bank øker kronesalget til 1,4 milliarder kroner per dag i november

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

E24: Spent på Norges Bank: – Kan gjøre mye ugagn på kronekursen«Ingen» tror det kommer noen renteheving fra Norges Bank denne uken. Det store spørsmålet er hva sentralbanken sier om planen for desember, etter utslagene i prisveksten og kronekursen.

Kilde: e24 | Les mer ⮕