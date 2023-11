Kan spre seg til Libanon

Fajr-styrkene, som er sunnimuslimer, har i flere år holdt en lav profil. Det virker som om lederne har mobilisert krigerne sine etter at Gaza-krigen brøt ut. Selv sier de at de har en strategisk allianse med Hizbollah.. Gaza-gruppa Islamsk hellig krig opererer også i Sør- Libanon. Allerede 9. oktober prøvde noen av deres krigere å ta seg over grensa til Israel. Deres militære grein kaller seg Al-Quds-brigadene.. Og som om ikke dette skulle være nok.

