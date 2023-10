Kan sende KFUM til Eliteserien: – Chelsea er drømmen

Til helgen setter KFUM-laget kursen mot Sogndal. Med seier kan de feire et sensasjonelt opprykk på turen hjem.

21 år gamle Obilor Okeke har vært en viktig bidragsyter i KFUMs imponerende sesong. Kantspilleren står med fem mål og ni målgivende pasninger så langt. Les også Nettavisen kårer Obos-ligaens største talenter: – Et mareritt! Drømmer om utlandetHovedpersonen selv er overrasket over egne prestasjoner denne sesongen.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så bra som det har gjort, hvert fall ikke etter den starten vi fikk, sier Okeke til Nettavisen.– Jeg hadde et mål om å få ti målpoeng, men det har jeg allerede klart. Jeg satt meg et nytt mål om 15 målpoeng, og det nærmer jeg meg nå, forteller han.Kantspilleren kom fra Fredrikstad til KFUM før sesongen. headtopics.com

– Jeg vet at de har ønsket å hente meg helt siden jeg spilte i Asker, men jeg har hørt at de ikke hadde økonomi til å hente meg. Okeke forteller at han alltid har drømt om å spille i Eliteserien, og ser på det som et naturlig skritt i karrieren.

–Det er en barndomsdrøm for alle som er oppvokst i Norge å spille i Eliteserien, men jeg ønsker også å komme til utlandet etter hvert. Nå føler jeg i hvert fall at jeg er klar for Eliteserien. – Har en x-faktorFotballkommentator i TV2 og Direktesport, Robin Haugen, har mange lovord å komme med om Okeke. headtopics.com

– Han er definitivt en stor grunn til at de ligger der de gjør, det er det ingen som helst tvil om, sier han til Nettavisen.– Han har en litt annen type trussel med en enorm fysikk og x-faktor. Det gjør det mye vanskeligere for motstanderne å forholde seg til. – Det er et riktig steg, og helt naturlig.

Les mer:

NettavisenSport »

Siddisene gir Bergen nedrykksnerver: – Stiller med det sterkeste laget vi kanDet er ikke bare i Eliteserien at Viking kan stikke kjepper i hjulene for Bergens fotballag. Les mer ⮕

Henter Sogndals ettertraktede midtstopper Igoh Ogbu opp til EliteserienLillestrøm fikk opp farten utover sesongen 2020 og rykket opp til Eliteserien sammen med Tromsø. Sogndal tapte sin kvalikkamp mot Mjøndalen og ble værende i OBOS-Ligaen. (Vi i Sporten.com tror Sogndal, Ranheim, Aalesund og HamKam vil kjempe om opprykk denne sesongen. Les mer ⮕

Nammo: Kan sende produksjon ut av NorgeAmmunisjonsprodusenten Nammo sier at investeringer i ny produksjon kan bli lagt til andre land enn Norge. Konsernsjef Morten Brandtzæg var torsdag i Stortinget og ba om støtte fra eieren staten, til å øke produksjonen. Les mer ⮕

Andreas Mikkelsen kan sikre VM-gullet i helgen: – Håper det åpner dørerAndreas Mikkelsen (34) kan i helgen bli verdensmester for andre gang på tre år. Det kan bety at han tar veien tilbake til det gjeveste rally-VM. Les mer ⮕

TV 2 svarer kryptisk om denne «Farmen»-detaljen: – Det kan vi ikke avsløreEn savnet karakter får flere til å reagere. Les mer ⮕

Vil prøve ny metode mot havnespy: – Kan bli verre om vi ikke gjør noeDen fremmede arten vokser som et teppe på sjøbunnen. Nå håper forskerne å ha funnet et middel som kan hjelpe. Les mer ⮕