– Kan gjennomføre flere raid før de er klare til en stor bakkeoperasjon

at Det israelske forsvaret (IDF) sa at de ville utvide sine angrep mot Gaza – både på bakken og i luften.Samtidig som angrepet mot Gaza pågår, er internett og telefonlinjer nede. Dermed kommer det svært lite informasjon om det som nå foregår.

Han tror at Hamas på sin side vil forberede seg på å trekke israelske styrker inn i minelagte engasjementsområder og prøve å kjempe under bakken. Aggregatene avgir lyd, varme og eksos. De kan heller ikke stå veldig dypt, da de må ha tilgang til luft, forklarer Smidt.

– Det kan være de gjennomfører flere raid før de føler seg klare til å gå inn med en stor bakkeoperasjon, sier han. – De vil ikke klare å eliminere Hamas' infrastruktur, ikke uten å begå folkemord. Det eneste Israel gjør med dette er å øke sitt eget sikkerhetsproblem.At det er katastrofale forhold på Gaza er noe verdenssamfunnet har visst lenge, forteller Hilde Henriksen Waage. headtopics.com

– Langt flere palestinere er drept nå enn i noen annen krig på Gazastripen. Majoriteten av de døde er barn og kvinner. Hvorfor er denne krigen annerledes? KRIGENS OFRE: Nesten halvparten av de drepte fra Israels angrep mot Gaza er palestinere under 18 år. Bildet viser sårede barn som bæres i sikkerhet etter luftangrep lørdag.Fremdeles holder Hamas omkring 225 personer som gisler, etter angrepet 7. oktober. Ingen vet hvor eller under hvilke forhold de lever i.– Det er et stort dilemma for dem. Hvis de gjennomfører elimineringspolitikken av Hamas, ofrer de sine egne blant gislene.

