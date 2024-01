Kampen for rettferdighet: Mann søker erstatning etter adopsjonsskandale

I fjor høst kom granskingsrapporten som fastslo at både kommune og stat begikk alvorlige feilgrep da Herman som baby ble tatt fra sine foreldre, plassert i barnehjem og sienere adoptert bort til en familie hvor han ble utsatt for vold og overgrep.. Hans foreldre var begge av Romanifolket.. I 27 år har Herman Marin Kvist Pettersen (59) jaktet på sannheten bak et ødelagt liv - en kamp som fremdeles pågår..

Like før årsskiftet sendte han stevning til Stavanger tingrett, etter at Sandnes kommune i desember i fjor avviste erstatningsansvar.. Herman går rettens vei med et erstatningskrav på drøyt 7,9 millioner kroner.. Parallelt har han reist et krav på 450 000 kroner i oppreisningserstatning mot Statsforvalteren i Rogaland.. La seg flat59-åringens kamp for rettferdighet tok en dramatisk vending da han i 2022 ble invitert til et møte med statsforvalter Bent Høie i Rogaland





