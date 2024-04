Kalvin Phillips utelatt fra landslagstroppen etter overgangen til West Ham

Vi savner Kalvin Phillips i Leeds-drakta. Gareth Southgate beskriver Phillips som spillertypen det engelske landslaget trenger og ikke har mange av, men det holdt ikke denne gangen. Ute av landslagstroppen etter en seig overgang til West Ham fra en enda seigere periode hos Manchester City, har satt 28-åringen langt unna toppformen. Nå stenger også West Ham døra etter to, tre måneder med Phillips i troppen.Football-Insiders kilder har klubben tatt avgjørelsen om å ikke benytte seg av muligheten.

Phillips startet med spilletid i sine fire første Premier League-kamper for West Ham, men etter det røde kortet mot Nottingham Forest, som var med på å tape kampen for David Moyes og gjengen, har det blitt 24 minutter, 45 min, benk, 21 min, så benk mot Tottenham i helgen.Med dette ser det ut som EM-sluttspillet ryker, permanent overgang til West Ham ryker, en retur til Manchester City, der han definitivt ikke har noen plass hos Guardiola, vente

