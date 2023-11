Kalla åpner opp om angst og frustrasjon: «Tenk om jeg ikke kunne få barn»

Hun informerte trenerne sine om at fremover ville hun styre treningen etter menstruasjonen, men den dukket ikke opp det første året og Kalla henvendte seg til gynekolog.Samboer med Fredrik Karlström og mamma til Alvin (født i juli).Hun tok tre OL-gull og seks OL-sølv. I VM ble det tre gull, seks sølv og fire bronseAktuell med biografien «Skam deg den som gir seg» skrevet av Dagens Nyheter-journalist Johan Esk.

UTFORDRET DE NORSKE: Charlotte Kalla var en av Marit Bjørgen og Therese Johaugs største rivaler. Her under VM i 2015 der Johaug tok gullet på 30 km i Falun foran Bjørgen og Kalla.Hun ville heller ikke gå opp for mye i vekt, da ble det en større jobb med å få ned vekten igjen før sesongstart. Kalla ble urolig for om hun ikke kunne bli gravid.Gynekologen anbefalte å gå tilbake til prevensjonsmidler eller annen hormonbehandling.

«Det var en fiasko for supermennesket Charlotte. Jeg mente jeg hadde gjort en innsats, men jeg innså at jeg kanskje ikke hadde en så sunn livsstil som jeg trodde. Et og et halvt år uten mensen var noe som skulle ligge og gnage inni meg lenge», skriver Kalla og fortsetter:

Hun begynte med p-ring. I forbindelse med celleprøver i desember 2018 kom beskjeden om at hun hadde celleforandringer på livmorhalsen. Kalla ble redd og fryktet kreft. Det ble operasjon 7. januar 2019. Midt i sesongen og få uker før VM i Seefeld.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Charlotte Kalla TV-kyss: - ForkasteligForan millioner av svenske TV-seere ble Charlotte Kalla (36) kysset på munnen. Hun lo det bort da. Nå avslører hun sinne i ny bok.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Charlotte Kalla ble oppringt 17 ganger – så kom sjokkbeskjedenDen svenske langrennsløperen holdt på en hemmelighet mot slutten av karrieren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Klæbo kan få rolle i Netflix-serie om langrenn i USAPARK CITY (TV 2): Johannes Høsflot Klæbo (27) blir en del av en amerikansk TV-serie om langrenn.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Kalla skjulte bruk av astmamedisin: – Jeg våget ikke å si noeSveriges skiyndling Charlotte Kalla (36) holdt tyst om astmamedisin-bruk, følte på et stort kaos da Therese Johaug ble tatt i doping og fryktet egen karriere skulle ende med en dopingsak.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TV2SPORT: Kalla ut mot skiledere i ny bok: – Stolte aldri på det han saLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Kalla kjempet med egen vekt i skjul: – Det var så mye skamDen svenske langrennstjernen Charlotte Kalla (36) forteller i sin nye bok om en evig kamp om å gå ned i kilo. I ensomhet.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕