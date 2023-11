Kaldaste oktober på 14 år og november startar med fleire farevarsel

Årsaka til den kalde månaden vi nettopp har lagt bak oss er at i år har kjølige luftmassar frå nord lagt seg over Skandinavia.Det har ført til ein rekke kulderekordar i landet. Heile 43 stasjonar har opplevd kulderekordar og dei er plassert iMånadens lågaste temperatur er målt på Grotli i Skjåk med -23,5 grader.Juvflye – Mimisbrunnr klimapark (Lom, Innlandet, 1844 moh.

Medan oktober var den kaldaste på 14 år her heime, har det i europeiske land vore unormalt høge temperaturar i oktober. – I andre delar av Europa og verda har det vore ein varm oktober, i nokre periodar og regionar meir likt sommar enn haust, seier Kajsa Parding, klimaforskar ved Meteorologisk institutt.

Charteroperatøren Apollo har dei siste to vekene opplevd ei auke på 10–15 prosent på bestillingar til utlandet, skriv

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.