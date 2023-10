Justin Timberlake stopper kommentarer etter Britney Spears’ bokbombe

Timberlake har forholdt seg taus om bokinnholdet.Det er helt vilt hvordan Britney ble behandlet på 2000-tallet, men vi har fortsatt noe å lære.

Britneys bokpåstander om at Timberlake var utro mot henne angivelig flere ganger, og at han skal ha valgt å gjøre det slutt over SMS, har fått Britneys fans til å se rødt.Særlig på TikTok har opprørte brukere uttrykt sitt sinne og fortvilelse over det Britney sier hun har vært utsatt for.Foto: SARAH STIER / AFP / NTBetter å ha blitt beskyldt for kvinneforakt.

Hun har også skrudd av muligheten for å kommentere under sine innlegg, men det er noe hun har gjort til og fra i et par år.Hensikten med boken var ikke å støte noen på noen som helst måte. headtopics.com

I sin nye selvbiografi avslører Britney Spears (41) at hun gikk igjennom en svært smertefull opplevelse for over 20 år…

Les mer:

vgnett »

Britney Spears: «Min egen stemme»Til tider er dette veldig vond lesning. Superstjerna Britney Spears (41) har opplevd altfor mye faenskap i livet. Les mer ⮕

Hun var født for å gjøre andre lykkeligBritney Spears’ memoarer, «Min egen stemme», vil nok være som låten hennes fra 2003. Outrageous. Les mer ⮕

Norske bokhandlere om Britney-salget: - Langt over normalenBritney-biografien topper Amazons bestselgerliste. I Norge er det også god interesse. Les mer ⮕

Trafikken i gang igjen for T-banen gjennom Oslo sentrumT-banelinjene gjennom sentrum av Oslo er i gang igjen etter en stopp tidligere torsdag morgen. Les mer ⮕

Adelina Ibishi mistet faren: «Sorgen er bunnløs»Programlederens pappa har gått bort etter etter kreftsykdom. Les mer ⮕

Ønsker stopp i å stille klokka: - Ikke gode nok grunnerPrinsippet med å stille klokka fram og tilbake stammer fra gammelt av, og EU vurderer å skrote systemet. Kan dette være siste året vi stiller klokka? Les mer ⮕