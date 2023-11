Jussekspert: Acer-dommen skaper uklarhet om reglene i Stortinget

Det var ikke overraskende at Nei til EU tapte mot staten i saken om Norges innmelding i EUs tredje energipakke og i Acer, mener flere juridiske eksperter. Professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO) frykter imidlertid at dommen kan skape en uholdbar situasjon for saksbehandlingen i Stortinget.

– Dommen har skapt en situasjon hvor man gir et parlamentarisk mindretall mulighet for å gå til domstolen for å etterprøve om det parlamentariske flertall har etterlevd grunnloven, sier Eriksen til NTB.Nei til EU saksøkte staten med argument om at beslutningen om å ta Norge inn i EUs tredje energipakke og tilsynsbyrået Acer ble gjort i strid med Grunnloven og med et for svakt parlamentarisk grunnlag.

Eriksen tenker at selv om dommen åpner opp for at mindretallet på Stortinget kan gå til domstolen for å prøve om vedtak er skjedd lovlig, så viser drøftelsen i dommen at kriteriene er så skjønnsmessig at det uansett vil bli vanskelig å nå fram.

I stedet burde dommen bidratt til å gjøre Stortinget tryggere på sine egne beslutninger i spørsmål om myndighetsoverføring til EU eller EØS. Eriksens kollega, professor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen, sier utfallet av saken ikke kan ha vært særlig tvilsom for Høyesterett. Han viser til at domstolen allerede tidligere har opphevet Grunnlovens krav om kvalifisert flertall i saker om suverenitetsoverføring.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: Høyesterett: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovligHøyesterett i plenum har enstemmig avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Høyesterett: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovligHøyesterett i plenum har enstemmig avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DN_NO: Høyesterett: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovligHøyesterett: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovlig

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

BTNO: Høyesterett: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovligHøyesterett i plenum har enstemmig avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: btno | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovlig – Nei til EU gir ikke oppNei til EU vil fortsette kampen for det norske strømmarkedet selv om Høyesterett enstemmig har slått fast at innmeldingen i Acer i 2018 var fullt lovlig.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

E24: Enstemmig Høyesterett: Vedtaket om Acer var lovlig17 høyesterettsdommere er enige om at Stortinget lovlig vedtok å ta Norge inn i Acer.

Kilde: e24 | Les mer ⮕