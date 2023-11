Julie og Camilla Lorentzen deler fødselsbilde

Her hjemme ble parets suksess anerkjent under fjorårets Vixen-utdeling, hvor begge ble nominerte, og Julie Lorentzen stakk av med to priser – deriblant den kanskje mest ettertraktede – «Årets influenser».

VANT: Camilla Lorentzen var tydelig rørt da hun tok imot Vixen-prisene på vegne av kona i fjor. Fra scenen fortalte hun at de jevnlig mottok meldinger om at det er «feil» å være skeiv. – Vår kjærlighet er like ekte som alle andre sin. Foto: Ola Thingstad /God kveld NorgeSiden sommeren 2022 har begge delt sin reise med prøverørsbefruktning. Visnes har tidligere beskrevet prosessen som en «følelsesmessig berg-og-dal-bane».

Paret har delt mange detaljer om prosessen, blant annet at det er Camillas egg som har blitt hentet ut og befruktet, som Julie gikk gravid med. I desember i fjor delte de at Visnes var gravid. Bare uker senere kom den hjerteskjærende beskjeden om at embryoet hadde sluttet å utvikle seg, og at de derforfortalte hun at de hadde fått kommentarer som insinuerte at det var deres feil at de spontanaborterte, i tillegg til negative kommentarer om legningen.

– Jeg tror at alle som har gått gjennom IVF, uavhengig om det gjøres offentlig eller privat, til tider har følt seg håpløs og alene. Det å ha hverandre og vise empati og støtte for hverandre er kjempeviktig, sa Lorentzen til avisen.

