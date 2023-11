Julie og Camilla Lorentzen Deler bilde fra hjemmefødsel

Derfor har hun prøvd å forberede seg til fødsel så godt hun kan, ved å holde seg i form, og gjøre pusteøvelser som skal hjelpe henne gjennom fødselen.. Julie takker kona, Camilla, for å ha rigget klart for fødsel.. I innlegget Julie postet før det ble kjent at babyen var født, strømmet gratulasjonene på. Mange har fulgt med på reisen deres, og paret har til sammen nesten tre millioner følgere..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Julie og Camilla Lorentzen deler fødselsbildeInfluenser-paret hinter om fødsel på Instagram.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Julie og Camilla Lorentzen deler fødselsbildeJulie Lorentzen (27) og Camilla Lorentzen (34) har delt tre bilder fra det som angivelig er fra fødselen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Julie Lorentzen og Camilla Lorentzen bekrefter gladnyhetInfluenserparet deler fødselsbilder.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Julie og Camilla Lorentzen har fått barnJulie Lorentzen (27) har født – og hun og Camilla Lorentzen (34) er dermed førstegangsforeldre.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Camilla og Julie Lorentzen har blitt foreldreSiste nytt fra Dagbladet: Camilla og Julie Lorentzen har blitt foreldre. Det avslører de på Instagram. «Aldri følt kjærlighet som dette. Jeg greier ikke forstå hvor heldige vi...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Kjendisstudio - Deler fødselsbildeSiste nytt fra Dagbladet: Camilla og Julie Lorentzen deler fødselsbilde på Instagram. - Si farvel til gravid...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕