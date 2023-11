Julie Lorentzen og Camilla Lorentzen bekrefter gladnyhet

– For en reiseI kommentarfeltet til Instagram-innlegget har det allerede fylt seg opp med gratulasjoner til paret, og det ser ut til at fødselsfotografen, som tilsynelatende var til stede under fødselen, har gratulert de med en vel overstått fødsel:

«For en reise det var. Gutten deres er så utrolig heldige som har dere to som mødre. Jeg har den beste jobben i verden, og dere kommer til å være i livet og hjertet mitt for alltid», skrev Instagram-brukeren Eva Rose Birth.

Paret har imidlertid tidligere delt i sosiale medier at de ikke ønsket å annonsere akkurat hvilken dag barnet deres kom til verden. SpontanaborterteDe siste årene har ekteparet skapt et navn for seg selv i sosiale medier. De har opparbeidet seg en stor følgerskare og de er kjent for å dele mye av livene deres, både godt og vondt.

Paret har vært sammen i snart tre år og de har lenge hatt en drøm å utvide familien. I fjor startet de prosessen med assistert befruktning (IVF), noe som også ble delt med følgerne i sosiale medier. Ekteparet ble overlykkelige da de fant ut at Julie Lorentzen var gravid etter flere forsøk med embryooverføringer, og de begynte raskt med å pusse opp babyrommet. Men lykken ble kortvarig, og de mistet barnet. – Det er sårt og vanskelig å stå i det når man får høre at det er din egen feil at du spontanaborterte, og at vi bør være litt mindre «gay» offentlig, har Camilla Lorentzen tidligere sagt til Nettavisen.

