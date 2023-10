Juliane Snekkestad og forloveden om forholdet

Juliane Snekkestad (28) kunne for omtrent et år sida avsløre at hun hadde fått seg ny kjæreste etter bruddet fra Marius Borg Høiby (26).. For bare noen dager siden kunne modellen bekrefte overfor Dagbladet at de var forlovet. Den gangen ville hun ikke dele noen detaljer.. Snekkestad dukker opp på Alexandra Joners halloweenfest sammen med forloveden, og er nå klar for å fortelle om frieriet..

Forloveden til Snekkestad gir ordet til modellen på spørsmål om hva som må på plass for at drømmebryllupet er komplett.. - Det må du svare på.. - Han er veldig på at jeg er sjefen, og at det er min dag og sånn. Det er veldig koselig det, men vi får se an, sier hun.. Paret avkrefter at de kommer til å gifte seg i Italia eller noe i den duren.. - Det blir for klisjé, er de enige om..

Les mer:

