Journal-løftet skulle koste milliarder. Nå kan kommunene søke om 53,6 millioner

Ambisjonene etter gigantprosjektet-Akson er nedjustert.

Nå er det opp til hver kommune å sørge for gode løsninger. Her fra innføringen av Helseplattformen i Midt Norge.

Les mer:

digi_no »

- Wall Street Journal: Enighet om å utsette invasjon av GazaSiste nytt fra Dagbladet: Israel har gått med på å utsette den planlagte invasjonen av Gaza, slik at USA rekker å frakte luftforsvarssystemer til området, melder Wall Street Jo... Les mer ⮕

Wall Street Journal: - Enighet om å utsette bakkeinvasjonenIsrael skal ha godtatt å utsette den planlagte bakkeinvasjonen, slik at det amerikanske forsvaret skal få tid til å utplassere luftvern for å beskytte sine soldater. Les mer ⮕

Motstridende meldinger: Netanyahu: - Forbereder bakkeinvasjonKun timer etter at storavisen Wall Street Journal meldte at Israel vil utsette en invasjon av Gaza, sier den israelske statsministeren at forberedelsene fortsetter. Les mer ⮕

Avis: Israel utsetter bakkeinvasjonen av GazaIsrael gir etter for amerikansk press. Det skriver The Wall Street Journal. Les mer ⮕

Israel har gått med på utsette en invasjon av GazastripenIsrael har gått med på å utsette Gaza-invasjonen til luftforsvar er på plass for å beskytte amerikanske styrker i området, ifølge Wall Street Journal. Les mer ⮕

Hjulskift: Advarer elbil-eiere mot jekke-tabbeTabben kan koste hundretusener. Les mer ⮕