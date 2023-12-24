Joshua King ve Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynayacak

Joshua King (31) ve Fenerbahçe, dünyanın en yoğun kulüp derbilerinden biri olan Galatasaray'a karşı oynayacak. Fenerbahçe, gol averajıyla ligi lider durumda ve lig şampiyonluğu muhtemelen bu iki büyük Türk kulübü arasında geçecek. King sonunda sakatlıktan kurtuldu ve oynamaya hazır, ancak muhtemelen yedek kulübesinde başlayacak. İki takım beş gün sonra Türk Süper Kupası finalinde tekrar karşılaşacak, ancak bu maç Suudi Arabistan'da oynanacak ve aynı atmosfere sahip olmayacak.
Puan durumu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maçı normalden daha vahşi hale getiriyor. Her iki takım da 43 puanla lider durumda ve üçüncü sıraya tam 13 puan fark var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maçlar, Barcelona-Real Madrid, Celtic-Rangers Glasgow'da ve Boca Juniors-River Plate Buenos Aires'teki maçlarla aynı seviyede kabul edilir. Tribünde nefret, oyuncular arasında nefret ve özellikle eski Galatasaray menajeri Graeme Souness'in atmosferi kışkırtmada rolü olmuştur
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