Joshua Kimmich ønsker ikke skrive på en ny avtale med Bayern München

Midtbanespilleren har kontrakt ut 2025 og dersom Bayern München skal få en rimelig betaling for nøkkelspilleren, blir det salg neste sommer, dersom han ikke velger å forlenge.Skulle Kimmich velge å flytte, er Barcelona, ​​​​Manchester City og Real Madrid alternativer.

Spanske Mundo Deportivo mener at Barcelona har et godt «øyne til Kimmich». Xavi liker tyskeren og Kimmich har Xavi som barndomsidol. Den tyske landslagsspilleren føler at Bayern München har stagnert etter at lagkamerat Robert Lewandowski meldte overgang til nettopp Barcelona i fjor sommer.

