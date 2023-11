Jordans kong Abdullah slapp nødhjelp til Gaza

Jordans kong Abdullah sier landets flyvåpen har sluppet nødhjelp fra fly til et jordansk feltsykehus i Gaza. – Dette er vår plikt overfor våre brødre og søstre som er såret i krigen, skriver kongen på X. Ifølge kong Abdullah skjedde flydroppet ved midnatt natt til mandag. – Vi vil alltid være der for våre palestinske brødre, skriver kongen videre. (NTB)

:

DAGBLADET: Jordans utenriksminister anklager Israel for krigsforbrytelserSiste nytt fra Dagbladet: Jordans utenriksminister Ayman Safadi anklager Israel for å begå krigsforbrytelser og sier at landet ikke står over folkeretten. Uttalelsen fra Safad...

Kilde: dagbladet | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Pamela Anderson: Snur etter dettePamela Anderson (56) droppet sminken under årets moteuke i Paris, noe hun ble hyllet for. Nå deler hun sannheten bak valget.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

TV 2 NYHETENE: «Fried rice syndrome» Ikke gjør dette med ris og pastaKokt ris og pasta kan bli farlig om det står for lenge i på kjøkkenbenken, syndebukken er en bakterie som trives i varmen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Israel åpner evakueringsrute på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

BTNO: Utvalg: Vil ikke ha mål om billig strøm(Åpen for alle) Hva tenker du om dette?

Kilde: btno | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Fortviler etter bytte av vinduer: - Jeg mister nattesøvnen av detteGabrielle Gjerde (30) trodde hun gjorde alt rett da hun pusset opp leiligheten. Så kom den vonde beskjeden.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »