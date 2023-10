Jonas Gahr Støre: Gaza-krav: - Kan ikke fortsette

– Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand. Jeg er glad for at et stort flertall av verdens land har vedtatt en resolusjon i FN om våpenstillstand og å få inn nødhjelp. Dette kan ikke få fortsette.. Det skriver Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding først gjengitt av TV 2..

Krigføringen er langt over grensa folkeretten setter, ifølge statsministeren.. – De siste døgnene har vi sett en militær opptrapping fra Israel som er svært bekymringsfull. Det har vært massive luftangrep mot Gaza i helgen. Det er en desperat situasjon. Omfanget av ødeleggelsene er enorme. Enda flere liv har gått tapt. Spesielt for barna som lever i dette marerittet dag etter dag, er situasjonen dypt traumatisk, skriver Støre..

