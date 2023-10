Jonas-drapet: Mor, far, søster og samboer møter i retten

Lukkede dører betyr at det kun er rettens parter som får være til stede under rettsmøtet, ikke pressen eller andre tilhørere.– Han samtykker til videre fengsling, sier 32-åringens forsvarer, Jon Anders Hasle til VG.32-åringen er sammen med fire andre menn siktet for drapet på Jonas Aarsteh Henriksen. Han har så langt sittet fire uker i varetekt.

– Tema her er hvor tunge restriksjoner det skal være. Vi mener det er unødvendig med fullstendig isolasjon og medieforbud. Det er veldig tyngende uten at det har en tilstrekkelig begrunnelse slik vi ser det, fortsetter han.VG kan fortelle historien om hva som skal ha skjedd i ukene før TikTok-profilen Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ådal.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ådal. Politiet jobber i ut ifra en rekke hypoteser om hva som kan være motivet for drapet.

Les mer:

vgnett »

– Vi kan se hvor både dronen og dronefører erAvinor sier de blir bedre og bedre på å bruke systemet som detekterer droner. Mandag sporet de en dronepilot og ga beskjed til politiet. Les mer ⮕

Vil utnytte både vinden, bølgene og solen til havsDet kan være like mye energi i bølgene rundt en plattform som vindenergi. I en nyutviklet konstruksjon er det også plass til masse solpaneler. Les mer ⮕

– Sønnen min nekter å fortelle sannhetenMishandlingstiltalt mor i retten: Les mer ⮕

– Det man ser på som straff i Norge, ses kanskje ikke på som straff i hjemlandetMor og stefar tiltalt for grov mishandling: Les mer ⮕

Litt meir stillheit og ettertankeKanskje litt refleksjon er på sin plass, både for israels- og palestinavener? Les mer ⮕

Gaza: Stemt ned: - SkuffetBåde USA og Russlands Gaza-forslag ble stemt ned i FNs sikkerhetsråd onsdag. Les mer ⮕