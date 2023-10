Jon Wessel-Aas innrømmer promillekjøring

Advokaten opplyser om promillekjøringen i et innlegg på Facebook søndag kveld. Der skriver han at han ble stanset av politiet i Østerdalen lørdag formiddag, på vei hjem fra et seminar dagen i forveien.. - Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88. Jeg hadde med andre ord gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld, skriver Wessel-Aas..

Han opplyser at mannen ble stanset klokka 12.. Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med Jon Wessel-Aas etter at innlegget ble publisert.. På Facebook oppgir han sitt virke som ytringsfrihets- og medierettsadvokat, der han «lever av og for åpenhet», som bakgrunn for at han går ut med opplysningen.. - Prinsippet om åpenhet må også gjelde meg selv, skriver Wessel-Aas..

