Jojo Moyes Toner i natten

Siden Jojo Moyes (54) bokdebuterte i 2002 og på norsk året etter, har hun solgt 40 millioner verden rundt og bare i lille Norge har det gått 1,5 millioner eksemplarer over disk. Det betyr at hun er en av de mestselgende forfatterne her til lands gjennom alle tider. Jeg kan ikke annet, etter å ha tilbrakt kvalitetstid sammen med «Toner i natten», slå fast at det er fullt forståelig.

Historieforteller Fra aller første side, fra aller første setning faktisk, tar Moyes tak i meg og viser med sin språklige eleganse og ikke minst sin åpenbare evne som historieforteller til å fange meg og hun slipper ikke et sted eller et sekund før takkelista er unnagjort.

Moyes etablerer raskt et veldig troverdig plott der en liten og vellykka London-familie blir enda mindre etter at far i familien omkommer i ei bilulykke. Raskt begynner byggverket, nesten bokstavelig talt, å rase sammen rundt Isabel og de to barna. headtopics.com

Nye elementer Moyes bringer stadig inn nye elementer og personer i galleriet - et galleri som er troverdig, rikt og frodig gjennom veldig forskjellige typer som kler hverandre og storyen til perfeksjon. Moyes vet eksakt når de nye hendelsene og personene skal bekle storyen for best mulig effekt - dette er skrive- og oppbyggingskunst på aller høyeste nivå.

Isabel og barna må flytte fra den fine London-bydelen til et råttent hus et stykke utenfor hovedstaden - et hus med historie i vegger og takk, men sjøl om det er slitent så har det, som det heter i eiendomsannonsene, potensiale. headtopics.com

Skadeskutt Den lille og hardt prøvede familien får mye å bryne seg på i, med og rundt huset - de er på ingen måte de eneste som har interesse av det. Her ligger også Moyes mesterskap: hun bygger storyen, intrigene, personlighetene, dramaet og egenskapene på et fantastisk vis.

Les mer:

Nettavisen »

Tatt på sengaHopptrener Alexander Stöckl (49) til Dagbladet: - Jeg visste at jeg skulle få noe, men ikke dette. Les mer ⮕

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å stå i detJosefin Winther ble mor på syvende forsøk. Nå gir hun ut dagboken og sangene hun skrev underveis. Les mer ⮕

Altamann vant i Vikinglotto: – OiOi, jeg vet ikke helt om jeg tror på degMann i 70-årene vant 1,6 millioner. Feirer med noen glass vin – til helga. Les mer ⮕

– Jeg så ikke en eneste strøbil før jeg var i KanebogenKnut Andre Øymo kjører daglig mellom Bjerkvik og Evenes. Det som møtte ham på Snubba onsdag morgen gjorde ham skremt. Les mer ⮕

– Billigere å kjøre direkte til Moa og parkere gratisFakta er at kjører jeg med bil til sentrum må jeg betale parkeringsavgift, skriver Stein Kvalø og mener det veier opp for manglende bompenger. Les mer ⮕

Vil unngå massegraver: Familier på Gaza merker barna– Dersom noe skulle skje, vil jeg kunne kjenne dem igjen. Les mer ⮕